Rihanna võttis enne esimest istungit isa vastu hagi tagasi

Poplaulja Rihanna süüdistas oma isa Ronald Fentyt tema nime ilma loata kasutamises, et edendada enda meelelahutusfirmat ning kaebas ta 2019. aastal valereklaami ning privaatsuse rikkumise pärast kohtusse, kirjutas BBC.

Istung selles asjas pidi toimuma 22. septembril, aga Rihanna on nüüd sisse andnud taotluse hagi tühistada.

Selgitusi, miks Rihanna otsustas nii teha, ei antud, aga USA meedia spekuleerib, et laulja jõudis isa ja tema äripartneriga kohtuvälisele kokkuleppele.

Rihanna, kelle täisnimi on Robyn Rihanna Fenty, andis isa kohtusse kaks aastat tagasi, selgitas hagis: "Kuigi härra Fenty on Rihanna isa, siis tal ei ole ega saagi kunagi olema õigust tema eest otsuseid teha."

Ronald Fenty ning Moses Perkins asutasid 2017. aastal firma ja väitsid pidevalt, et nad on Rihannaga seotud. Selle abil püüti kolmandatelt osapooltelt saada valelubaduste abil miljoneid dollareid, sest partnerid arvasid, et nad teevad ka Rihannaga koostööd.