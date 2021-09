Alasti protestija reklaamis kogemata Piers Morgani raamatut ja reageeris sellele nutikalt

Laura, kes on vegan ja sõidab hübriidautoga, sõnas, et tema poiss-sõber, kes on samuti Extinction Rebellion liige, ja isa toetavad teda tema teekonnal protestides end alasti võttes, aga lisas, et see ei ole kuidagi nendega seotud, sest see on tema keha ja ta on omaette naine.