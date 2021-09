Rannamaja-Helena avaldas, kui palju tal sekspartnereid olnud on

Teleekraanidel taandunud ja nüüd pigem Instagramis tegutsev Helena andis oma fännidele võimaluse temalt küsimusi küsida ja küsis samamoodi ka neilt vastu, et oma jälgijaskonda paremini tundma õppida.

Süütumate küsimuste seas olid ka mitmeid seksi puudutavad küsimused, nt, kas Helena on kunagi üheöösuhtes olnud (vastus oli jaatav). Kõige paeluvam küsimus oli aga Helena partnerite arv, mis ei ole mitte ainult kahekordne vaid kümnetes. Milline täpsemalt, ta ei avaldanud, aga Helena andis vastuseks 20+.

Kuna neid on nii palju olnud, siis, nagu neiu ka ise avaldab, on nende hulgas ka neid, mida ta kahetseb. Küll aga ei ole see üks nendest mitmest, mida ta "Rannamajas" korda saatis.

Helena avaldas ka, et talle meeldib seksiteemadel rääkida, nii et vähemalt praegu ta enda tehtut ei kahetse.

Foto: Instagram

Partnerite arv "Rannamajas" osalenute vahel tuli jutuks ka "Raju reede" episoodis, kus Merylin Nau ütles otse kaamerate ees ja Adale näkku, et tema on kuulnud, et Adal on olnud kolmkümmend sekspartnerit. Ada seda muidugi eitas.

Ada-Marie Nelke korraldas juulis YouTube'i kanalil küsimuste-vastuste vooru, avades end mitme uue ja unikaalse nurga alt. Üks esimesi küsimusi uuris Ada seksielu kohta. Ta rääkis, et ei ole kunagi peljanud seksist avameelselt rääkida aga ei tahtnud väga detailidesse laskuda, kuna tal on noor vaatajaskond. Küll aga arvas, et see on oluline, sest tuleb välja, et koolis seksiõpetus puudub.

"Eksperimenteerige. Lõbutsege. Aga siis, kui te olete piisavalt vana. Mina kaotasin süütuse, kui ma olin 20. Seega, kiiret ei ole kuhugi. See, kui sa alustad varem, ei tee sinu seksielu kuidagi paremaks. Õppige enne ennast tundma, kui lasete seda kellelgi teisel teha," rääkis Ada.

Rannamaja osalised Ada Nelke, Viktoria Martinson, Silver Meier ning nende sõber Sten Koobas mängisid augustis Ada YouTube’i kanalil jengat, kus iga klotsi peal olid kirjas erinevad teod.