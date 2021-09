KROONIKA PODCAST | Kes on seksisõltlane ja kes lihtsalt kergete elukommetega? Vastavad ja vaidlevad Epp Kärsin ja Linnar Priimägi

"Kui rääkida seksisõltuvusest ja naistest, siis esimene on see, kes on prostituut, tema saab oma töö eest raha. Teine on lits ja see on iseloom. Oled lits ja kõik. Kolmas on lirva ja see on meeleolu. Ja ilmselt on see lits siis seksisõltlane," arutleb Linnar Priimägi Kroonika Podcastis.