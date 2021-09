"Rannamaja" Ada loodab järgmise suhtega mustri murda: ei jaksa enam fuckboyde otsa sattuda!

Ekskallima suhtes Adal enam paksu verd pole ning näeb kogetus hoopis õppetundi. Küllap on see aidanud välja joonistada ka soovid ja unistused, mida tulevaselt partnerilt oodatakse. "Tahan kedagi, kes tahaks ainult mind. Ma ei jaksa enam nende fuckboyde otsa sattuda," ohkab ta, jätkates põhjalikult kirjeldades, mida tulevaselt partnerilt ootab.

Ada Nelke andis mai lõpus teada, et tema ja Marten Nugis enam koos pole. Noored ilmusid seltskonda koos mullu suvel. Paraku ei ole aga iga armulugu lõputu. Ada kirjutas Instagramis oma jälgijatele, et kuna see tuleks nii või naa päevavalgele, siis andis ta ise teada: "Oleme Marteniga otsustanud elus edaspidi jätkata omi teid eraldi. Palun mitte kirjutada ja küsimusi küsida."