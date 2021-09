Rikkurite lahutuses läheb jagamisele 600 miljonit väärt kunstikogu

Macklowe'de kunstikogu on suurim pärast David Rockefellerile kuulunud teoseid, mille lõppväärtuseks kujunes lõpuks 835 miljonit dollarit ja mis müüdi kolm aastat tagasi, kirjutas The Times.

Kui kohus andis korralduse kunstikogu maha müüa, et lahutuse käigus tekkinud erimeelsused lahendada, hakati spekuleerima, kes ja millal saab õiguse see ära müüa. Sotheby oksjonimaja võitis õiguse seda teha ning korraldab nüüd kaks oksjonit, et kogu maha müüa. Sellele on antud väärtuseks 600 miljonit dollarit, mis on suurim hind, mis ühele kogule iial pandud.