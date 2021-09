Nicki Minaji abikaasa tunnistas enda süüd ja võib kümneks aastaks vangi minna

Petty mõisteti 1995. aastal 16-aastase tüdruku vägistamiskatses süüdi ja teda ootas 18-54 kuune karistus. Ta istus vangis neli aastat ja teda loetakse teise taseme kurjategijaks ehk tema puhul on keskmine oht, et ta enda kuritööd kordab.

Liikluspolitsei pidas Petty 2019. aastal Beverly Hillsis kinni ning avastasid, et ta on New Yorgis registreeritud seksuaalkurjategija. Aga seadus nõuab, et ta registreeriks end ka osariigis, kuhu ta kolinud on.