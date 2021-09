Rannamaja-Oskar soovib raamatu kirjutada: töötan selle kallal

Nagu Instagramis on populaarseks saanud, andis ka Oskar Süvari oma jälgijatele võimaluse temalt küsimusi küsida. Üks jälgija uuris, millal temalt raamat tuleb.

"Töötan selle kallal. Raamatu kirjutamine on suurem ettevõtmine kui ma esialgu arvasin," vastas Oskar. Ta jagas ka lugemissoovitusi, öeldes, et tal on praegu pooleli Jane Austeni "Uhkus ja eelarvamus", aga soovitab ka Kristina Ohlsoni "Tuhkatriinut". Kas tema raamat saab olema ilukirjanduslik või räägib tema elust, seda ta ei avaldanud.