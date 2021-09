Charlie Sheeni ja Denise Richardsi tütar: elasin ahistavas kodus

Charlie Sheen ja Denise Richards olid abielus neli aastat ning neil on kaks tütart: 17-aastane Sami ja 16-aastane Lola.

Kuigi ei ole teada kumma vanemaga Sami koos elas, siis rääkis neiu juulis tehtud Tiktokis, et ema viskas ta kodust välja.

Kui teismelise tehtud kommentaaride kohta uuriti, vastas siseallikas väljaandele Page Six: "Denise pani paika tavalised reeglid, mida iga vanem teeks. Ta on ema ja lapsevanem ja sellel on reeglid. Tema [Sami] ei tahtnud neid reegleid jälgida."