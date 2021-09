Kirjanik Birk Rohelend lapsepõlvest: tüli kana pärast viis füüsilise vägivallani

"Teismelise eas väge tugevalt ükshetk arvasin, et vahetan sugu, sest mulle ei sobinud naisterahva roll. Mulle ei sobinud see roll, kõik need ootused, et oled leebe, leplik, sa ei ole ambitsioonikas, istud alati korrektselt. See tundus mulle sügav filosoofiline vastuolu," rääkis Birk. "Aastate jooksul olen aru saanud, et seal ei ole vahet, mis liha su luude ümber on. Lihtsalt tee seda, mida sa pead tegema."

"Mind väga huvitavad sarimõrvarid, need, kes on USA-s olnud 70-80ndate kandis, kellest on tekkinud näiteks "Voonakeste vaikimine", mis on võetud mitme sealse päriselt eksisteerinud sarimõrvari baasilt," rääkis kirjanik. "Nendega on tehtud ka intervjuusid. Netflixis on väga hea dokumentaal Ted Bundyst, kus ta ise räägib ja sa näed, milline inimene ta oli. Ta oli nii šarmantne inimene, et kui teda taheti süüdi mõista, siis kohtunikul hakkas temast nii kahju, et kohtunik ütles Bundyle, et "ma ei suuda uskuda, et ma pean su vangi panema, sest sa oled nii sümpaatne inimene. Ja ma oleksin eelistanud sinuga kohtus koos töötada". Bundyst pidi ju saama advokaat."