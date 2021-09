Kellest saab järgmine superstaar? "Eesti otsib superstaari" alustab juba täna

Kohtuniketrio on uue hooaja ootuses ning lubab põnevust, värskust ja talente. Birgit Sarrapi jaoks on superstaarisaade alati väga tähendusrikas olnud ja nii ka tänavu, mil ta on esimest korda kohtunikurollis. „Esimesed eelvoorud on tõeliselt põnevad, lauljaid on väga palju ja erinevaid – saab nii nalja kui ka mõned korrad heas mõttes pahviks löödud. Peab ütlema, et kollaste kaartide jagamise voorus oleme kohtunikelaua taga üsna ühtsel meelel ja vaidlemist väga ette ei tulegi. Järgmises ehk lavavoorus läheb ilmselt kõvasti raskemaks, sest siis on vaja sõelale jäänute seast juba otsustavam valik teha ning küllap hakkame oma lemmikute eest välja astuma,“ kirjeldab ta. Sarrap soovitab võistlejatel jääda iseendaks, valida endale sobivad laulud, lisaks lauluoskusele edastada ka laulu sõnumit ning olla ikka avatud ja sõbralik ka teiste osalejate suhtes. Kohtunik Mihkel Raud lubab samuti põnevat hooaega: „Palju häid lauljaid on - lahe hooaeg tuleb!“ kinnitab ta ning lisab osalejatele lihtsa, kuid toimiva soovituse: „Laulge hästi!“.