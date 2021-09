FOTO | Britney teeb lõpuks, mida ise soovib! Lauljatar kihlus pikaaegse poiss-sõbraga

39-aastane Spears ja temast 12 aastat noorem personaaltreener Asghari kohtusid 2016. aastal muusikavideo võtetel. Paari suhe muutus kiirelt tõsiseks ning lauljatar on tunnistanud, et nad oleks juba ammu soovinud lapsi saada ja ka abielluda. Kõike seda on takistanud naise isa Jamie Spears, kes on viimased 13 aastat olnud Britney eeskostja ning seetõttu saanud otsustada tema elu üle täielikult.