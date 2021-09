Karm ennustus: prints George'ist ei pruugigi saada kuningat?

Kuigi Mantel on öelnud, et hindab kõrgelt ja jumaldab kuninganna Elizabethi otsusekindlust, tunnistas ta hiljuti aina kaasajastuvas maailmas, et kuninglike inimeste aeg saab varsti otsa. Kirjanik, kes varasemalt on Kate Middletoni nimetanud näiteks plastiknukuks ilma igasuguse isiksuseta, tõdes oma ettekuulutust väljaandele The Times.