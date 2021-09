Heidy Purga: ma kartsin, et kui ma olen riigikogu liige, siis keegi mu pidudele enam ei tule

Saatejuht uuris Purgalt, mismoodi ta jagab end DJ-ameti ja riigikogu liikme töö vahel. Purga tõdes, et tasakaalu leidmine ongi võtmeküsimus. "Sellepärast on ka muusika minu elus väga olulisel kohal ja see, et ma saan käia muusikat mängimas. Ma tunnen end siis taas tavalise inimesena selle sõna kõige paremas mõttes. Alguses ma kartsin, et kui ma olen riigikogu liige, siis kindlasti keegi enam mu pidudele ei tule," nendib Purga saatesarjas.