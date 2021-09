FOTOD | Aina kahaneb: Rebel Wilson on muutunud piitspeenikeseks!

Näitlejatar on varem öelnud, et tagantjärele on ta kurb, et ta end varem käsile ei võtnud. Siiski polnud tal kindlat eesmärki, et palju ta sooviks alla võtta. "See oli lihtsalt kõige tervislikum versioon minust ja ma pühendasin 2020. aasta oma tervisele. Ma olen enda üle uhke," ütles ta hiljuti ühes intervjuus.