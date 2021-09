Eleryn Tiit suhtest tuntud stilistiga: see on minu esimene!

"Muidugi on olnud inspiratsiooniallikaid igal pool," tunnistab Eleryn, et silmarõõme on ka varem olnud, aga siiani pole ta midagi nii sügavat kogenud. Ka lauljatari intervjueerinud Brigitte Susanne Hunt meenutas, et temalgi oli tänavu märtsis vestlus, kus rõhutati, et Eleryn on lõpuks suhtesse läinud.

"Eks sul lähevad ikka inimesed erinevatel eluperioodidel korda, aga kas see on ka nagu midagi sügavamat... Noh, siiamaani pole olnud," meenutab 25-aastane lauljatar, et eelmiste silmarõõmude puhul on jäänud puudu väga palju aspekte.

Eleryn tunnistas 2019. aastal Kroonikale antud intervjuus, et on vallaline ja tal ei ole kindlat kujutluspilti oma tulevasest peikast. "Ma olen ise inimene, kellele meeldib nalja teha ja naerda. Kui saan päevas korra niimoodi naerda, et kõht on valus, on mu päev korda läinud. Mu isa on ka väga humoorikas inimene. Võib-olla mängib ka see rolli. Ma kunagi mõtlesin, et misasja, aga…" ütles ta toona.