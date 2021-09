Põnev! Vanilla Ninja avaldas koha, kus nad üle pika aja taas üles astuvad

„Esinemine EFTA galal on tõesti meie esimene avalik etteaste üle enam kui 10 aasta! Ja mul on nii hea meel, et nüüd see lõpuks juhtubki. Nii saab meie comeback justkui viimaks ametlikuks. Et me ei nokitse mitte lihtsalt omaette stuudioseinte vahel, vaid tuleme ikkagi publiku ette ka. Ja väga oluline on ka see, et saame oma esimese nö tagasituleku-etteaste teha just kodupublikule. Tunne on igal juhul väga elev ja ootusrikas!“ lausus Piret Järvis-Milder.