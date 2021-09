Armastatud Rootsi kultusbänd ABBA on sel sügisel tegemas suurt comebacki, kuid 40 aastaga on nelja liikme elud läinud vägagi erinevates suundades. Kuigi keegi neist pole pidanud pärast ansambliga alustamist raha pärast muretsema, siis on paslik vaadata, kes on 40 aastaga oma kuulsust ja edu maksimaalselt ära kasutanud selleks, et oma jõukust veelgi kasvatada.