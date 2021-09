Metsakutsu Tallinna maratoni läbimisest: kindlasti minu elu kõige lihtsam poolmaraton

Ta avaldas ka strateegia, mis tal võimaldas rekordi sooritada. "Jälgisin oma uut YouTubeist õpitud megadashyper strateegiat, et 5km rahulikult, siis 10km kiiresti ja siis kuni lõpuni gaas põhja nii palju kui torust tuleb. Natuke jäi sisse tunne, et hoidsin liiga palju tagasi. Tunnen, et olen elu parimas jooksuvormis ja oleks pidanud ehk natuke rohkem riskima?"

"Samas kartsin eelmise korra errorit, kus hakkasin tulistama esimesest kilomeetrist ja 10. km peal oli rehv tühi. Aga täna oli joosta mega mõnus, see on tegelikult peamine eesmärk ja esimest korda ma ei pannud distantsi kuni 18km-ini tähele. Jooksin omas tempos, vaatasin inimesi, nende tosse ja ilusaid merevaateid. 18km peal märkasin, et tsipa aeglane olen olnud ja keerasin veel vinti peale. Need viimased 2-3km tundsin seda päris pingutust, mida oleks ilmselt pidanud 15km tundma. Aga kokkuvõttes eesmärk saavutatud, hoog on üleval, isu on veel suurem, kütame edasi!" rõõmustas ta.