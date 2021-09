Tallinn Music Weeki avaõhtu tõotab tulla väga sündmusterohke

Koostöös Eesti Kontserdiga tuleb Trio ’95 esituses esmaettekandele helilooja Liisa Hõbepappeli uudisteos „Sina armas oled manner" Esimest korda kõlab rahvusvaheline koostööprojekt „Themes For Great Cities: Tallinn“, milles löövad kaasa Erki Pärnoja ja Jonas Kaarnamets Sander Mölder esitleb koos 7 kodu- ja välismaise külalisvokalistiga uut albumit „TIKS 086" Festivali avavad president Kersti Kaljulaid, Telia Eesti juht Robert Pajos ja TMW peakorraldaja Helen Sildna

Esmaesitlusele tuleb ka rahvusvaheline ühisprojekt „Themes For Great Cities: Tallinn”. Eesti muusikud Jonas Kaarnamets ja Erki Pärnoja on ühendanud jõud Taani bändi Mew laulja Jonas Bjerre ning ameeriklasest muusiku ja ajakirjaniku Alex Maiologa. Üheskoos veedetakse nädala enne TMW-esinemist Tallinnas teose jaoks linnahelisid salvestades ning heliuuendajate Karlheinz Stockhauseni, Delia Derbyshire’i ja Brian Eno “leitud helide” strateegiaid uurides. „Themes For Great Cities: Tallinn” visuaalpildi loob videokunstnikt Alyona Movko-Mägi.