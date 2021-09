Jeff Bridges sai tervise osas mitmeid elumuutvaid uudiseid

71-aastane näitleja avaldas, et tema vähk on peaaegu täielikult kadunud ning on koroonaviirusega võitlemisel lõpusirgel, kirjutas TMZ.

Legendaarne näitleja tegi uudise teatavaks esmaspäeval avaldades käsitsi kirjutatud teate, kus ütles, et koos lümfoomiga tulnud suur mass on nüüdseks kahanenud marmorkuulikese suuruseks.

See on väga imetabane, sest tema sõnul oli see ühel hetkel 25x30 cm suurune.

Lisaks avaldas näitleja, et ta põdes aasta alguses koroonaviirust, mille ta enda sõnul sai meditsiinikeskusest, kus ta käis kemoteraapial. Olles mõnda aega end kehvasti tundnud on ka see haigus nüüdseks minevik.

Jeff Bridges on täielikult vaktsineeritud ning need aitavad palju ka neid, kellel viirus pikemalt kehas püsib.

Kõige parem nende uudiste juures on asjaolu, et Bridges saatis oma tütre Hayley altari ette. Ta ei arvanud, et saab seda teha, sest ta sai kunstlikul viisil hapnikku. Bridges isegi tantsis oma tütrega ja seda ilma hapnikuballoonita.

Bridges on saanud ka tööle naasta, tehes natuke tööd telesarja "The Old Man" juures. Selles klipis näeb ta hea välja ja tervis muutub oga päevaga aina paremaks.