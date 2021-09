Vägev! Tissident taskuhäälingul täitus pool miljonit kuulamist

"Kui mõelda sellele, et meid on kuulatud viissada tuhat korda, võtab seest õõnsaks ikka küll. Kuigi me alustasime kolm aastat tagasi üsna lõbusal ja muretul toonil arvates, et saade jääbki kergeks kuulamiseks, siis üsna pea sai meile selgeks, et tegelikult täitsime turul olulise niši. Noortel ja juba täiskasvanud naistel ei olnud saadet, millega end samastada ning kuhu nõu saamiseks või mure kurtmiseks kirjutada. Võime julgelt öelda, et vahepeal tegelesime terve aasta vägistamise või muu seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langenud naiste lugude lugemisega, neile vastamisega. Oli näha ja tugevalt tunda, et koht kuhu oma mure ära rääkida, oli siiani olnud puudu ning meil on hea meel, et saime ehk neile naistele ja tüdrukutele olla oma loo rääkimisel olemas ja toeks," sõnas saatejuht Marianne Ubaleht. Ta lisas, et ehkki tõsiseid teemasid on tulnud käsitleda omajagu, peab aeg-ajalt silma peal hoidma ka meedias toimuval ning vajadusel rääkima teemadel, mis ka mujal suurt kõlapinda saanud. "Me endiselt toonitame, et suur osa meie saatest on huumor ja niisama lobajutt isiklike seikade pinnalt, ent tunneme, et oleme andnud naistele hääle oma arvamuse avaldamisel. Loodame, et oleme vähemalt ühte inimest oma taskuhäälinguga innustanud ja julgustanud oma elus mõnd uut sammu tegema või midagi muutma," lisas Ubaleht.