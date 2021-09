Kas tõesti? Allikate sõnul soovib prints Andrew taasabielluda oma eksabikaasa Sarah Fergusoniga

Hoolimata sellest, et paar lahutas ametlikult 1996. aastal, on tegelikult Yorgi hertsogil ja hertsoginnal siiani väga lähedane side ning nad on koos elanud Windsori lossis.

Allikad on öelnud, et kui Andrew'l on võimalus pärast seksuaalse väärkohtlemise süüdistusi eluga edasi minna, sooviks ta taasabielluda oma eksnaisega. Väidetavalt on prints Andrew ja Sarah Ferguson lähedasemad kui kunagi varem, armastades teineteist siiani ja elades koos ka pandeemia ajal.