Kuninganna must aasta: Elizabeth ll kaotas järjekordse sugulase ja hea sõbra

Ta oli suguluses kuningannaga läbi abielu. Nimelt oli tema abikaasa Mary, kes lahkus tänavu jaanuaris 88-aastasena, Elizabethi onu Michael Bowes-Lyoni vanim tütar. See tähendab, et Mary polnud troonipärimise järjekorras, sest ta on Elizabethi sugulane ema poolt. Colmanid jõudsid abielus olla täpselt 70 aastat.