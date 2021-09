Põnev! PÖFF võtab kasutusele moodsaimad lahendused koroona nakkusohutuse tagamiseks

Varasem passimüük annab PÖFFi tegevjuhi Mikk Granströmi sõnul võimaluse häälestuda varakult festivali lainele ja tuletab meelde, et viimane aeg on lasta ennast vaktsineerida.

Müügil on 10-, 25- ja 40-piletilised PÖFFi passid, samuti piiramatu sissepääsuga toetaja- ja metseenipassid. 10-piletiline pass maksab 60 eurot, PÖFFi 25. sünnipäevale pühendatud 25-piletiline pass 125 eurot ja 40-piletiline pass 160 eurot. Toetajapassi hind on 200 ja metseenipassi hind 500 eurot. Igale seansile on võimalik välja võtta kaks piletit. Eraldi on müügil noorte- ja lastefilmide festivali Just Film 10-piletiline pass, mis maksab 45 eurot.