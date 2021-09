Armastatud telenägu Kristjan Jõekalda tähistab täna 50. juubelit ning oma õigel sünnipäeval on ta otsustanud maha pidada vägeva peo Tallinnas asuvas Glehni lossis, kuhu on kutsutud sada tähtsat ja tuntud külalist. Üritust alustas peoperemehe avakõne ning kingilaud on lausa lookas.