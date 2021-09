Uku Suviste tunnistab: igal konkursil, kus ma käinud olen, on alguses mingi jama

"Ma mäletan, et saatsin omad materjalid, et kandideerida edasi, ja ei tulnud mitte mingit vastust. Ma mõtlesin, et tühja sellest, võib-olla ei tulegi. Isa ütles, et helista neile ja uuri asja ja me tegime kõne," rääkis Uku ning lisas, et telefonis nad küsisid tema käest, et kas ta saab homme Moskvasse tulla.