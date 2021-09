INTERVJUU | Rüütlite kodu ehitaja: minu huvi on, et see maja saaks selline, mis presidendipaarile ka meeldib

PRESIDENDIPAAR Ingrid ja Arnold Rüütli maja ehitamine käivitus juba 2018. aasta alguses. Tiit Blaat

Ingrid ja Arnold Rüütli Maarjamäe elamu ja arhiivi ehitaja Roland Lääne leiab, et ainult teda ei saa presidendipaari uue kodu valmimise venimises süüdistada – see on viibinud erinevatel põhjustel, sealhulgas presidendipaari soovide tõttu teha ehituse käigus muudatusi. Pidurit on tõmmanud ka segadus liftiga, mis majja telliti.