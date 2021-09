Ameerikas elav seitsmevõistleja Grete Griffin vastas Instagramis huvilistele, et tal on oma abikaasa, staarjalgpallur Robertiga plaanis küll kolmas laps, kuid kui esimese kahe lapse vahe oli ideaalsed kaks aastat, siis nüüd tuleb pikem vahe.

"Koroonaga ei ole ausalt öeldes tahtnud rasedaks jääda ja ootan pigem, et asi maha rahuneks," tõdes Grete. "Tundub, et praegu tuleb siis teise ja kolmanda lapse vaheks neli aastat, mis on ka okei. Proovime saada poega. Eks näis, kes lõpuks meile otsustab tulla."

Bikiinifitnessiga tegelev Christin-Amani Kiivikas, kulturist Ott Kiivikase tütar teatas juuli lõpus, et on lapseootel. 19aastase sportlase kaaslane on ehitusvallas töötav Siim Haljand, kellega ta on koos olnud pool aastat. Nad on kolinud elama Soome, kus mees töötab. Tulevane ema korraldas isa vastvalminud koduses spaamajas uhke beebipeo, mille käigus avaldas tulevase ilmakodaniku soo. Maiustati roosade ja siniste tassikookidega. Kui suur õhupall katki torgati, lendasid sellest välja sinised serpentiinid, kuulutades poja tulekut.