VIDEO | Kaja Kallas ja tema abikaasa tähistasid eile oma kolmandat pulma-aastapäeva

2016. aasta mais viis Kaja sõbranna ta kokku investeerimispankur Arvo Hallikuga (43). "Mu sõbranna ütles mulle, et tead, Arvos on nii küps mehelikkus ja sinus küps naiselikkus, te sobiksite kokku," meenutas Kaja oma suurima armastusloo algust 2016. aasta Eesti Naise kaaneloos. Arvo oli selleks ajaks kolmandat aastat üksi ja kasvatas oma kaht last eelmisest abielust.

"Mul oli kohe algusest, esimesest hetkest tunne – tema on see õige. Temaga on nii lihtne olla, sa ei pea olema keegi teine, ja kohe oli mul ka selline tunne, et võiksime abielluda," tunnistas Kaja.

Küll aga meenutas Arvo põgusalt enda armumist Eesti Ekspressis: "Esimene koos veedetud õhtu oli mais 2016. Kas see oli armumine esimesest silmapilgust – pigem mitte. Võimalik, et ligi 40aastastel, kel on lapsed, kolm aastat üksikelu seljataga ning kõigele lisaks kõrged kriteeriumid võimaliku elukaaslase suhtes, on selline pime armumine üldse võimatu. Samas tuleb tunnistada, et "särts" tekkis kohe, vähemalt minul. Kaja oli ja on igas mõttes minu unelmate naine. Võimalik, et meeletut armumist hoidiski tagasi ratsionaalsus ja ka hirmud, mis Kaja kui avaliku elu tegelasega kaasas käivad. Ma arvan, et päris armumine tekkis pärast esimest koos veedetud õhtut. Julgen öelda, et sellest ajast oleme olnud paar."