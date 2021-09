PRINTSI PIINAD Vaatamata oma privileegitud staatusele on Harry näinud oma 37 eluaasta jooksul rohkem kurbust ja leina, kui paljud terve oma elu jooksul.

Täna tähistab 37. sünnipäeva Briti kuningakoja üks kõmulisemaid liikmeid prints Harry . Võis arvata, et kuninganna Elizabeth ll üks lemmikumaid lapselapsi jättis pärast abiellumist skandaalid seljataha, siis nüüd teame, et sellega peavalu Harry ümber alles algas. Kuid kõikide tema väljaütlemiste ja otsuste taga on olnud mitmed valusad läbielamised.