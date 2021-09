FOTOD | Aivar Mäe sattus oma uhke Volgaga avariisse

Mäe sõiduki puhul on tegu 1962. aasta GAZ 21 -ga. Auto on pärit Soomest ja registreeritud Eestis 2019. aastal. Ligi kahetonnine beež sõiduk võib ju betoonseinana tunduda, aga kokkupõrge mõne väiksema sõidukiga oleks teisele osapoolele ehk kehvemini lõppenud.

Piltidelt on näha, et endine Estonia peadirektor ja teise sõiduki juht pandi mõlemad puhuma. Viimaselt pildilt on näha, et Mäe istub tagasi sõidukisse ja läheb minema. See annab mõista, et puhumisel joovet ei tuvastatud.