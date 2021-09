Väga liigutav! Kristjan Jõekalda sai kinkidega üle kullatud

Juubilar oli pisarateni heldinud, kui sõber Mihkel Kuressaarest luges ette Kristjani vana päeviku, kuhu ta väikese poisina oli kirjutanud, et soovib suurena saada kuningaks. Arvestades, kui palju kordi on meelalahutustäht võitnud Kroonika korraldatava Eesti Meele­lahutus­auhindade rahvahääletustel parima saatejuhi, meelelahutaja ning parima saate auhindu, on see unistus täitunud. Meelelahutuskuningas temast saigi.