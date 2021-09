Personaaltreener Erik Orgu soovitab, kuidas pimeda aja saabudes end trenni minekuks motiveerida

Erik Orgu sõnul on meie laiuskraadide tüüpiline kaasnähe see, et niipea kui päike hakkab madalamalt käima ja ilmad muutuvad jahedaks ning pimedaks, hakkavad inimesed eelistama tubaseid tegevusi ja otsivad põhjuseid, miks mitte minna õue. Siiski tuleks endale aru anda, et terve eluviisi hoidmiseks tuleb kehaliselt aktiivne olla aasta ringi.

„Pimeda aja saabudes muutub ka paljude elustiil staatilisemaks, sest ilm on ju halb ja riided on pikad – nende vabanduste pärast kogutaksegi enamik ülekilosid. Seda on nii kaua tehtud ja ei pruugi pähegi tulla, et saab ka teisiti,“ räägib Orgu.

Kui paljud mõtlevad, et kena vorm ja hea tervis saabub kohe raskelt rauda rebima või trenni lõhkuma hakates, siis tasub taas üle korrata, et liigne agarus on ogarus, millega võib hoopis kahju teha. Pigem tuleks igapäevaselt pikkida tegevustesse vähemalt poole tunni ulatuses jalutuskäike ja vähemalt kümne minuti jooksul sellist liikumist, mis kergelt higistama paneb.

„Jalutamas tasub käia näiteks kohe pärast ärkamist, sest siis on rutiinist kergem kinni hoida. Päeval on kõigil palju tegemist ja siis muutub harjumus ebaregulaarseks. Jalutusmarsruudid võiks olla erinevad, siis ei teki tüdimust,“ jagab Orgu nippe.

Samuti on tema sõnul väga oluline jälgida toitumist, mis tagab heast enesetundest ja väljanägemisest peaaegu poole.

„Süüa tuleks ka muudel hooaegadel suviselt ehk värske taimne toit ja madala rasvasisaldusega liha aitavad kenasti ülekilode vastu,“ õpetab Orgu. „Ära ei tohiks unustada vee joomist, mida võiks tarbida vähemalt kaks liitrit päevas.“

Üks peamisi põhjuseid, miks inimesed kergelt alla annavad, on see, et tulemusi on raske jälgida. Kui pärast nädalat aega aktiivset elustiili lemmikpüksid endiselt jalga ei mahu, on motivatsioonilangus kerge tulema. Selle vältimiseks soovitab Orgu kasutada monitooringurakendusi ja elektroonilisi abivahendeid. Näiteks toob ta Samsungi uue nutikella Galaxy Watch4, mis lubab kasutajal hõlpsasti mõõta keha lihasmassi ning rasvaprotsenti.