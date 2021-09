Meghan Markle'il arvatakse olevat füüsiline kõrvalekalle, mis võib olla pärilik ka tema lastele

Kui Meghan külastas oma teise lapse raseduse ajal rahvuslikku teatrit, tekkis paljudel kahtlus, et hertsoginnal võib olla kaasa sündinud üks huvitav füüsiline omapära – hüpermobiilsed ehk väga painduvad liigesed. Nimelt, kui ta hoidis oma kõhtu, paindus üks tema pöidlatest ebaloomulikult palju tagasi. Eksperdid on tõdenud, et kindlasti on tegu nähtusega, kui kellelgi on hüpermobiilsus. Üldjuhul on tegu päriliku seisundiga.