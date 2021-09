FOTO | Hüvasti, Hollywood ja botox! Aastaid varjus olnud Cameron Diaz on lasknud endal väärikalt vananeda

Üle pika aja otsustas 49-aastase Diaze parim sõbranna ja ekraanipartner " Charlie inglite " filmidest Drew Barrymore postitada armsa foto neist kahest koos. Ootamatult on saanud kaks sõbrannat vägagi positiivset tagasisidet, sest pildilt on näha, et nad mõlemad on otsustanud väärikalt vananeda.

Eriti üllatav on see just Diaze puhul. Nimelt paljastas ta 2016. aastal avalikustatud raamatus "Longevity", et ta on ilu nimel lasknud oma näo ja kehaga vägagi drastilisi asju teha. "Ma olen väga palju dermatoloogikabinetti külastanud, et avastada vananemisvastaseid võimalusi, alustades kreemidest kuni laserite, botoxi ja täitesüstideni välja," tunnistas näitleja enda raamatus.