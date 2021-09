FOTOD | Photoshopi õudusunenägu! Harry ja Meghani uhkest ajakirjakaanest on saanud naljanumber

Ei pea omama professionaalset silma selleks, et näha, et tegemist on vägagi retušeeritud fotoga. Nimelt näevad nii Harry kui ka Meghan paljude kommentaatorite arvates välja lausa liiga perfektsed. Võlts näeb välja ka nende selja taga olev aed, mis on jäetud fookusest välja.

"See foto näeb välja photoshopitud. Samuti näitab nende paigutus seda, kuidas neist tahetakse muljet jätta: see on Meghani saade ja Harry on lihtsalt tema kõrvalosatäitja,” seisab ühes populaarses Twitteri säutsus. "Kuigi Harry tundub, nagu ta oleks pildile üldse arvuti abil lisatud, siis see on tegelikult ka kõige enam retušeeritud foto, mida ma olen kunagi näinud," on kirjutanud teine Twitteri kasutaja.