FOTO | Heti Tulve kodu kaunistab foto, kus seltskonnastaar poseerib palja büstiga

"Esmaspäevane motivatsioon," kirjutas Heti Instagrami tehtud postituse juurde pealkirjaks ning lisas, et raamitud foto on pildistanud tema elukaaslane Kaur Kender .

Tulve ja skandaalne kirjanik Kenderi suhe tuli avalikuks 2020. aasta lõpus, kui paar paljastas Instagrami vahendusel, et nende esimene kohting oli tegelikult juba aasta varem. Ka 2008. aastal sahistati, et tegemist on uue kuuma paariga, kuid siis ei vastanud kuulujutud tõele.