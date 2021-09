Andrus Vaarik aastatepikkusest terviseprobleemist: see haigus on minus alandlikkust kasvatanud

"Lavaka ajal oli migreen seotud pinge­langusega eksamiperioodil. See haigus on minus alandlikkust kasvatanud. Tead seda hispaania vanasõna, et kõike võib võtta, aga kõige eest tuleb maksta? Mina ütlen, et igal kaifil on pohmell. Kui olen depressioonis, siis maksan sellega tulevaste õnnelike hetkede eest. Kui arve esitatakse, siis ära vingu! Kõik on tasakaalus. Ainult idioodil on kogu aeg suu kõrvuni."