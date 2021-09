Ott Kiivikas loobus tervisprobleemide tõttu tippspordist: kõik oleks võinud lõppeda väga kurvalt

Esimese koroonalaine ajal sattus Ott Kiivikas kopsukahjustusega haiglasse. "Algul diagnoositi kahepoolne kopsupõletik, siis aga selgus, et põhjuseks oli kopsutromb," tõdes ta ja mainis, et süvaveenis oli tromb sees, liikus arterisse ja tekitas seal ummistuse. "See kutsuski esile kopsupõletiku."

"Õnn oli see, et tromb sattus väikesesse arterisse, suurema arteri puhul oleks kõik võinud lõppeda ka väga kurvalt," mainis ta, rõhutades, et probleem polnud kuidagi seotud koroonaga. Otseselt ta tippsporti selles juhtumis ikkagi ei süüdista. "See oleks võinud täpselt samamoodi juhtuda minuga ka niisama, täna ma olen elu ja tervise juures ning igapäevaselt ei tunnegi seda."

"Eks panin hetkel võistlusspordi pausile, tänaseni toimub väikeses mõttes järelravi, sest aasta hiljem tekkis tromb uuesti," kinnitas ta ja sõnas, et läheb oktoobris arsti juurde, saamaks kinnitust, et nüüd on probleem lahendatud.

Vaata lugu lähemalt!