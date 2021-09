Ed Sheeran auhinnagaladest: ruum on täis kibestumist

Andes intervjuus pärast pühapäevast MTV auhindu, kirjeldas punapäine laulja tseremooniaid õudsetena ning ütles, et lahkub sealt tihti kurva ning tühjana.

"Ruum on täis kibestumist ning viha kõikide teiste vastu ning see on väga ebamugav atmosfäär," rääkis Sheeran The Julia Showle.

"See pole muud kui suur hulk inimesi soovimas, et teised ebaõnnestuksid. Mulle ei meeldi see."

Ta jätkas: "Artistid on armsad inimesed, aga nende ümber on saatjaskond, kes tahavad, et nad samuti võidaks, seega on ühe artisti ümber kümme inimest ja teise artisti ümber veel kümme inimest ning kõik vaatavad teineteist viltu."

30-aastane laulja, kes esitas pühapäeval MTV auhindadel enda uut singlit "Shivers" ütles, et UK auhinnatseremooniad on vähem võistluslikud.

"Inglismaal, meie auhinnagalad on sellised, kus inimesed joovad end täis, kedagi ei huvita, kes võidab või kaotab, ning kõigil on hea õhtu."

Sheeran, kellel on kuus Briti auhinda, neli Grammyt ja kaks MTV auhinda sõnas, et ta ei ole ainuke, kes nii tunneb. Paljud inimesed tunnevad auhinnagalade kohta sama, mis mina. Olen rääkinud inimestega, kes ütlevad, et nad tundsid end pärast suht masendunult," avaldas laulja.

Näitleja John Gielgud keeldus 1982. aastal talle antud parima kõrvalosatäitja Oscarit vastu võtmast, öeldes, et ta ei salli vastastikuseid õnnitlusi ning põlastavaid võrdluseid, mida auhinnagalad tekitavad.

Näitleja George C. Scott keeldus 1970. aastal parima näitleja Oscari nominatsioonist filmis "Patton". Filmiakadeemia andis talle ikkagi Oscari, aga Scott ei võtnud seda vastu, nimetades auhinnatseremooniat alandavaks ning kahetunniseks lihaparaadiks.

2016. aastal boikoteerisid Spike Lee, Will Smith ja Jada Pinkett Smith Grammysid poliitilistel põhjustel, öeldes, et nominentide hulgas pole piisavalt mitmekesisust.