Alanis Morissette eemaldub filmist, mis väidab, et teda ahistati teismelisena: see on nilbe

Morissette oli nõus osalema HBO dokumentaalfilmis, millega tähistab oma esimese albumi "Jagged Little Pill" 25. aastapäeva. Filmis puudutatakse ka tema seksuaalset ekspluateerimist ning Morissette'i sõnul ei ole see projekt, milles ta nõustus osalema, kirjutas BBC.

Dokufilmi "Jagged" režissöör ei ole veel laulja kommentaaridele vastanud.

Enda tehtud avalduses sõnas Morissette, et tegelas tol ajal parasjagu rasedusjärgse depressiooniga. "Nõustusin filmis osalema, et tähistada albumi 25. aastapäeva ning mind intervjueeritud väga haavataval ajal (kannatasin karantiinis olles juba kolmanda rasedusjärgse depressiooni all)," sõnas nüüdseks 47-aastane laulja.

"Mind meelitati osalema valedel põhjustel ning nende nilbe agenda sai mulle selgeks juba kohe, kui ma nägin filmi esimest lõiget. Siis ma nägin, et meie visioonid on täielikult eraldunud."

"See ei olnud lugu, mida nõustusin rääkima. Nüüd ma olen siin ja kahetsen, et usaldasin kedagi, kes ei väärinud seda usaldust."

Kanada täht tunnistas, et keeldub osalemast igasugustel promotuuridel filmi jaoks, esiteks seetõttu, et ta tuuritab oma muusikaga, aga ka seetõttu, et filmis on implikatsioonid ja faktid, mis ei vasta tõele.

"Kuigi filmis on ka ilusaid hetki, siis ma ei kavatse toetada kellegi alandatud tööd minu loost, mis on liialt nüansirohke, et nemad sellest aru saaks."

Teisipäeval, veel enne lauljanna tehtud avaldust, sõnas filmi režissöör Alison Klayman, et tal oli tõeline privileeg film teha ja ta on selle üle uhke.