Legendaarne ABBA on tagasi! Vaata, kuidas nende uutel singlitel on maailmas läinud

Rootsi bänd andis välja kaks lugu "Don’t Shut Me Down" ja "I Still Have Faith in You", mis mõlemad on näinud edu. Rootsis võtsid mõlemad laulud vastavalt esimese ja teise koha, Saksamaal olid mõlemad TOP 5 seas ning UKs kohtadel üheksa ja 14.

"Don’t Shut Me Down" on esimene ABBA singel pärast 1982. aasta "One of Usi", mis on jõudnud UK muusikaedetabelis esikümnesse. Tegu on ühe pikema vahega, mil ühe artisti muusika on selle saavutusega hakkama saanud.

ABBA uut albumit "Voyage" on UKs eeltellitud 100 000 koopiat, saavutades sellega seal teise koha. ABBA läks napilt mööda populaarsest Ed Sheeranist. Saksamaal on sama albumit eeltellitud 65 000 koopiat.

Lisaks liideti "Don’t Shut Me Down" ka Spotify hittide esitlusloendisse selle populaarsetel turgudel UKs, Saksamaal ja Põhjamaades.

ABBA sus album avaldatakse novembris ning sellel on kümme uut lugu.

"Algul tegime vaid kaks laulu koos, aga siis ütlesime: "Noh, võib-olla peaksime tegema veel mõned," ütles Benny Andersson kokkutuleku kohta.

Ansambel läheb ka tuurile, aga digitaalsel vormil. Nimelt on kõik neli liiget Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ja Björn Ulvaeus lasknud endast teha avatarid, mis jäljendavad nende liikumist, ning publikule jääb mulje, nagu nad oleks tõesti laval. Siiski ei kujutata neid praeguse välimusega, vaid avatarid näevad välja nagu ABBA liikmete nooremad versioonid. Uute laulude kõrval tulevad esitusele ka vanad hitid nagu "Waterloo" ja "Mamma Mia".

Siiski on 1982. aastal lahku läinud bänd otsustanud, et neljakesi nad koos intervjuusid ei anna ning mõlemad naisliikmed ei sooviks üldse avalikkuse ees käia.

Täna avaldati uuelt albumilt esimesed kaks pala. Ballaad "I Still Have Faith In You" räägib kiindumusest, mis bändiliikmetele teineteise vastu siiani on. "Kui Benny selle meloodiat mängis, teadsin ma kohe, et see laul räägib meist," selgitas Ulvaeus laulu päritolu.

"Keegi ei oleks osanud sellest unistada, et avaldame albumi 40 aasta pärast. Oleme endiselt parimad sõbrad, naudime teineteise seltskonda ja omame täielikku lojaalsust. Kes on seda kogenud? Mitte keegi," lisas ta.