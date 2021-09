Osanikud kaebavad Jessica Alba vassimise tõttu kohtusse

Honest Co osanikud süüdistavad Jessica Albat, kes ei öelnud neile, et kliendid ostsid suurte varudena kokku mähkmeid ja teisi firma tooteid, mille tulemusena müük järgmistes kvartalites oli ülimadal, kirjutas TMZ.

Hagi kohaselt ostsid investorid endale firma osakuid pärast seda, kui Honest Co mais 2021 börsile läks, sest finantsraportid näitasid kõrgeid müüke. Nad mõtlesid, et see firma on tõusuteel ja miks mitte sellest osa saada.

Vaid kaks kuud hiljem avaldas Honest, et nad kaotasid 2021. aasta teises kvartalis 20 miljonit dollarit. Selle tõttu langes nende aktsiate väärtus 45%.

Osanikud nüüd väidavad, et Alba ja teised firma juhid varjasid nende eest tõsiasja, et kliendid ostsid koroonapandeemia tõttu kokku suures kogused mähkmeid, lappe ja teisi vajalikke tooteid, ning ajal, kui Honest läks börsile, teadsid bossid, et firma müügitulu langeb metsikult.

Osanikud küll tunnistavad, et Honest ütles neile, et kõrged müügid on seotud COVID-iga, kuid nad jäävad endale kindlaks, öeldes, et Honest teadis, et müük edaspidi langeb.