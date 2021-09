Rannamaja-Helena seksuaalpartnerite arvu kriitikast: julgen väita, et järgmised generatsioonid näevad seda teisiti

Helena arvab, et tekkinud poleemika juured asuvad siiski vanema generatsiooni juures, kes elasid hoopis teistsugust elu ja teistsuguses maailmas kui tänapäeva noored täiskasvanud. Puudus sotsiaalmeedia, info levik oli napp ning kontrollitud kindlate väljaandjate poolt. Oma muredest ja mõtetest ei räägitud ning enamik isegi ei teadnud, millist elu elavad inimesed nende ümber. „Ma usun, et meil on lootust sellest mustrist välja ronida, sest see on läinud üha aktuaalsemaks. Sellest räägitakse ning julgen väita, et järgmised generatsioonid näevad asja teisiti ja julgevad ka oma mõttemaailmas muudatusi läbi viia,“ selgitab Helena.