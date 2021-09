Oleg Sõnajalg: iga kord, kui Viivi hakkas tarvitama, oli mul väga raske

"Iga kord, kui Viivi hakkas tarvitama, oli mul väga raske. Olin väga aus temaga ja ta nägi, et ma kannatasin. Ta tegi selle otsuse, et läks ise programmi. Tegi ühe, teise, kolmanda programmi läbi. Kindlasti tegi ta seda iseenda pärast, aga tegi ka meie pärast. Kaassõltuvus, see on ka omaette sõltuvus," rääkis Oleg, kes lisas, et ta püüdis leida suhte nimel kompromissi, aga et ta saaks ka oma elu elada.

Oleg rääkis enda kaotusevalust augusti lõpus ka Kroonikale. "Valu on jõhker. Ma ei oleks elus midagi sellist suutnud endale ette kujutada," sõnas abikaasa Viivi kaotanud ettevõtja Oleg Sõnajalg.

Ta lisas: "Viivi oli ja on mu elu armastus ja jääb selleks mu elu lõpuni. Armastusel on mitu tahku. Üks tahk on valu. See on ühest küljest ilus valu muidugi. Ütleme nii, et kui üldse mingit valu võib teistpidi isegi nautida, siis just armastuse valu, mis on ilus valu," mõtiskleb Oleg. Ta ohkab raskelt ja pärast pausi lisab: "Aga samas, valu on valu, ta on jõhkralt raske… aga seda valu tulebki praegu lihtsalt kanda, sellest läbi minna."

Olegi sõnul jättis Viivi tema, nende laste ja teiste pere liikmete südameisse sügava jälje. "Viivi jättis ka ühiskonda väga, väga sügava jälje. Imeline inimene. Ta on imeline inimene. Tema on nüüd Jumala juures. Meil on küll raske, aga tal on hea, sest tema on praegu valguses ja kirkuses." abikaasa Viivi kaotanud ettevõtja Oleg Sõnajalg.