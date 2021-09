KUULA | Eleryn Tiit laulab sügise alanuks romantilise looga "Kõikjal kõiges"

Loo originaal sündis tegelikult täpselt sellel aastal, kui Eleryn ise sündis ehk 1996.aastal. "Oleme teinud uue modernsema eestikeelse versiooni kunagisest Donna Lewise hitist "I love You Always Forever" koostöös Soome produtsent Aleksi Liskiga, kelle juures Soomes ka lugu sai sisse lauldud. Sõnad sai tehtud koostöös Maian Kärmasega ehk Maian kirjutas ühed sõnad, mina kirjutasin teised (nii, et me ei teadnud, kumb mida kirjutab) ja lõpuks panin meie mõlema versioonidest kokku terviku," räägib Eleryn.