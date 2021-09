"Veepoisi" filmi tähte süüdistatakse naabrile tapmisähvarduse tegemises

Dante oli müra peale niivõrd vihastanud, et ei suutnud end enam vaos hoida. Politsei sõnul olla olukord läinud nii kaugele, et Dante olla ähvardanud naabri ära tappa ning viga teha tema naisele ja lastele.

See pole aga esimene kord, mil Peter Dante on kedagi tõsiselt ähvardanud. Ta visati 2013. aastal LA hotellist välja, kui ähvardas inimesi vägivallaga ning tegi rassistlike märkuseid (vaata videost). Nii et muster on selgelt paigas.