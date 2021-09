WATEVA tähistab debüütalbumi ilmumist suure esitluspeoga Kultuurikatlas

WATEVA debüütalbum "Disposable Society" valmis üle kahe aasta. "Oleme selle sisse pannud hulganisti higi, vaeva ja ekraaniaega. Kujutasime end albumit kirjutades ette 5000 aastat tulevikus. Kes on juba kuulanud, see teab, et postapokalüptilise kontseptalbumi näol on tegu üsnagi sinemaatilise teosega," räägivad WATEVA liikmed Hugo Martin Maasikas ja Kris Evan Säde ning lisavad, et albumi aines pärineb ka viimase kahe aasta jooksul maailmas toimunust – seletamatust ilust keset kaost.

Piduliku päeva puhul ühinevad õhtu jooksul Kultuurikatla lavale ka hetkel kõige kuumemad nimed kohalikul elektroonilise muusika maastikul: Jozels, Siimi, MHKL ja Notitz. Samuti on oodata mitmeid külalisesinejaid, kes ka WATEVA värskelt ilmunud albumil kaasa tegid. WATEVA liikmed, kes on muuseas ühes Trad.Attack!’i ja NOËPiga tänavuse Eesti Maailmakoristuspäeva patroonid, lubavad, et õhtu jooksul saab kuulda nii uue albumi lugusid, juba avaldatud, mitmete miljonite kuulamistega palasid ja veel avaldamata materjali.

WATEVA "Disposable Society" albumi esitluspidu toimub 16. oktoobril algusega kell 22 Tallinnas, Kultuurikatlas. Esimesed sooduspiletid alates hinnaga 14 € on saadaval Ticketeri piletimüügikeskkonnas. WATEVA debüütalbum "Disposable Society" on kuulatav kõikidel muusikaplatvormidel.

WATEVA on 2018. aastal tegevust alustanud rahvusvahelise lennuga elektroonilise muusika kollektiiv, kelle looming on kogunud eri platvormidel kümneid miljoneid kuulamisi. Nende muusikat on avaldanud mainekad plaadifirmad, nagu Future House Music, Armada Music, Selected. ja NoCopyrightSounds ning nad on üles astunud suurtel lavalaudadel ja festivalidel üle Euroopa. WATEVA tegemistega saab olla kursis Instagrami ja Facebooki vahendusel.