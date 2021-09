"Jackassi" Bam Margera abikaasa nõuab kohtu kaudu lapse hooldusõigust, aga mitte lahutust

Nicole Boyd andis kolmapäeval Los Angelese kohtusse sisse dokumendid, kus nõuab Phoenix Wolfi täielikku hooldusõigust. Naine on valmis andma isale külastusõiguse, aga seda koos järelevalvega, kelle Nicole on heaks kiitnud, kirjutas TMZ.

Huvitavaks teeb juhtumi asjaolu, et hooldusõiguse küsimus tuleb üles tavaliselt lahutuse ajal, kuid Nicole soovib praegu vaid poega endale saada. Vähemalt praegu ei ole õhus võimalus, et paari kaheksa aastat kestnud abielu lõppeb.

Bam Margera viimased paar aastat on olnud väga turbulentsed, mis kulmineerus tema välja arvamisega uusimast " Jackassi " filmist, mille tõttu Bam Johnny Knoxville ja filmi režissööri ebainimliku kohtlemise pärast kohtusse kaebas.

Asi läks lausa nii hulluks, et "Jackassi" režissöör Jeff Tremaine pidi Bami vastu võtma lähenemiskeelu, kuna Bam ähvardas nii Jeffi kui tema pereliikmete turvalisust.

Bam Margera on juba aastaid viinakuradiga võidelnud, käinud mitmel korral võõrutusravil ning ka kohtu ees. Siiamaani pole miski teda kainuse teel tagasi aidanud. Äkki lapsest ilma jäämine on see hetk, kus mees hakkab endaga rohkem vaeva nägema.